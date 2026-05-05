Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Serang Kompleks Minyak dan Kapal UEA saat AS Dorong Pembukaan Selat Hormuz

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |08:48 WIB
Iran Serang Kompleks Minyak dan Kapal UEA saat AS Dorong Pembukaan Selat Hormuz
Iran Serang Kompleks Minyak dan Kapal UEA saat AS Dorong Pembukaan Selat Hormuz (Ilustrasi/Dok Tasnim)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di kompleks minyak Fujairah di Uni Emirat Arab (UEA) menyusul serangan drone pada Senin (4/5/2026) malam, menurut kantor media Fujairah. Sementara UEA menyatakan telah mencegat rudal jelajah dan amunisi jelajah yang diluncurkan Iran

1. Kebakaran Kompleks Minyak Fujairah UEA

Permusuhan yang kembali terjadi ini muncul ketika pemerintahan Trump meningkatkan upaya untuk memulai kembali pengiriman komersial melalui Selat Hormuz di tengah gencatan senjata AS-Iran yang rapuh.

Melansir Al Monitor, Selasa (5/5/2026), warga di UEA menerima beberapa peringatan darurat sepanjang hari Senin. Ini menjadi pemberitahuan pertama dalam beberapa minggu di tengah ketegangan yang kembali meningkat dalam konflik AS-Israel-Iran yang sedang berlangsung. 

Peringatan ini muncul ketika Amerika Serikat (AS) meluncurkan inisiatif baru, yang disebut "Proyek Kebebasan," pada hari Senin. Proyek ini disebut bertujuan untuk memulihkan lalu lintas maritim melalui titik rawan tersebut dengan mengerahkan pengawal angkatan laut, pesawat terbang, dan ribuan personel untuk mendukung kapal komersial.

Dua kapal dagang berbendera AS telah berhasil berlayar melalui Selat Hormuz. Kapal perusak rudal berpemandu Angkatan Laut AS saat ini beroperasi di Teluk setelah melintasi jalur air tersebut untuk mendukung Proyek Freedom, Komando Pusat AS mengumumkan pada  Senin.

Perkembangan ini menyusul pengumuman Presiden Donald Trump pada Minggu bahwa AS akan membantu memandu kapal-kapal yang terdampar melalui jalur air tersebut, yang biasanya dilalui sekitar 20% pasokan minyak mentah global.

Namun, situasi keamanan tetap tidak stabil. Pada Senin, Kementerian Luar Negeri UEA mengutuk serangan drone yang menargetkan kapal tanker yang berafiliasi dengan perusahaan minyak negara raksasa ADNOC saat melintasi Hormuz. UEA menyebut insiden itu sebagai "pelanggaran mencolok" hukum internasional. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214073/pemerintah-z3Wv_large.jpg
Indonesia Tolak Pungutan Biaya Kapal Melintas di Selat Hormuz!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/18/3213239/selat_hormuz-p5qG_large.jpg
Breaking News: Iran Tutup Kembali Selat Hormuz karena Blokade AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/18/3213180/iran-UQyl_large.jpg
Panas! Iran Ancam Kembali Tutup Selat Hormuz jika Blokade AS Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213171/viral-vFKN_large.jpg
Breaking News! 2 Kapal Siap Melintasi Selat Hormuz, Pertamina Prioritaskan Keselamatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/18/3212893/dubes_iran_untuk_indonesia_mohammad_boroujerdi-98zS_large.jpg
Donasi dari Warga Indonesia Tembus Rp9 Miliar, Dubes: Untuk Korban Perang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/18/3211815/delegasi_iran_tiba_di_pakistan-RZOb_large.jpg
Delegasi Iran Tiba di Islamabad, Siap Negosiasi Damai dengan AS 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement