Kompolnas Punya Kantor Baru, Kapolri Minta Masukan dan Evaluasi agar Polri Profesional

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terus memberikan masukan dan evaluasi kepada Korps Bhayangkara dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Demikian disampaikan Sigit saat menghadiri peresmian kantor baru Kompolnas di Graha Sentana, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, lembaga pengawas kepolisian itu merupakan mitra strategis sebagaimana diatur dalam undang-undang.

"Dan kita tentunya semua paham bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2, Kompolnas adalah salah satu lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan masukan-masukan terkait kebijakan strategis,”ujarnya.

“Termasuk juga menerima laporan dan keluhan dari masyarakat untuk kemudian bisa ditindaklanjuti baik oleh Kompolnas yang akan diteruskan ke Bapak Presiden maupun dengan secara cepat juga harus ditindaklanjuti oleh kepolisian," lanjut Sigit.

Dikatakan Sigit, dengan adanya kantor baru ini, bakal membuat Kompolnas semakin independen sebagai mitra strategis Polri. Serta, bisa menjaga agar institusi Korps Bhayangkara agar betul-betul bisa melaksanakan tugasnya secara profesional.