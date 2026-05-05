Kapolri Komitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi Reformasi Polri

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, komitmen Polri untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas hasil kerja komisi serta arah kebijakan reformasi Polri ke depan, termasuk penguatan tata kelola dan pengawasan institusi.

Kapolri menyatakan Polri menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan dan siap mengimplementasikannya secara bertahap.

“Polri pada prinsipnya akan segera menindaklanjuti usulan-usulan yang kami nilai dapat membuat institusi ini menjadi lebih baik,” ujar Kapolri.