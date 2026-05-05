Resmikan Kantor Kompolnas, Kapolri Janji Terbuka pada Kritik

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan, institusi Polri siap menampung seluruh keluhan dan saran masyarakat yang disampaikan melalui Kompolnas.

Menurut Sigit, setiap pelanggaran yang terjadi akan menjadi bagian dari evaluasi untuk perbaikan Korps Bhayangkara agar semakin sesuai dengan harapan publik.

“Pelanggaran-pelanggaran yang ada tentunya selalu menjadi bagian yang harus kita perbaiki,” kata Sigit usai peresmian kantor baru Kompolnas di Graha Sentana, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).

Sigit berharap, dengan adanya kantor baru Kompolnas, berbagai masukan, respons, dan keluhan dari masyarakat dapat dihimpun secara lebih optimal.