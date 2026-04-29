Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Canda Prabowo ke Menteri KP-Kapolri: Enggak Boleh Pingsan Lagi dan Makin Kurus

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |12:59 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Candaan itu dilontarkan Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). 

1. Canda Prabowo ke Menteri KP dan Kapolri

Awalnya, Prabowo sempat menyapa jajaran menteri yang hadir. Ketika menyapa Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Prabowo pun bercanda kepadanya agar tidak pingsan lagi. Prabowo menyebut dirinya sudah tidak lagi memanggil Trenggono untuk rapat saat hari libur.

“Saudara Sakti Wahyu Trenggono, sakti terus ya. Enggak boleh pingsan lagi. Sudah saya enggak panggil-panggil hari Sabtu-Minggu, saya enggak panggil lagi,” kata Prabowo disambut tawa tamu yang hadir.


 
Kemudian Prabowo juga menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia kemudian melihat Sigit. Prabowo mengatakan, Kapolri tampak kurus. Bahkan, Prabowo berkelakar Kapolri tampak kurus karena stres.

“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo makin kurus kau ya. Kenapa makin kurus? Stres? haha,” ujar Prabowo. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement