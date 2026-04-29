JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Candaan itu dilontarkan Prabowo saat groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Awalnya, Prabowo sempat menyapa jajaran menteri yang hadir. Ketika menyapa Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Prabowo pun bercanda kepadanya agar tidak pingsan lagi. Prabowo menyebut dirinya sudah tidak lagi memanggil Trenggono untuk rapat saat hari libur.

“Saudara Sakti Wahyu Trenggono, sakti terus ya. Enggak boleh pingsan lagi. Sudah saya enggak panggil-panggil hari Sabtu-Minggu, saya enggak panggil lagi,” kata Prabowo disambut tawa tamu yang hadir.





Kemudian Prabowo juga menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia kemudian melihat Sigit. Prabowo mengatakan, Kapolri tampak kurus. Bahkan, Prabowo berkelakar Kapolri tampak kurus karena stres.

“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo makin kurus kau ya. Kenapa makin kurus? Stres? haha,” ujar Prabowo.



(Erha Aprili Ramadhoni)

