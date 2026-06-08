Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Said Iqbal Mau Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |16:27 WIB
Ini Alasan Said Iqbal Mau Jadi Penasihat Khusus Presiden Prabowo
Said Iqbal (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan alasan dirinya bersedia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Ia mengaku keputusan ini telah didiskusikan di KSPI khususnya dan bersama kawan-kawan buruh.

"Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui dari dalam (pemerintahan)," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said pun mengungkapkan secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, mendorong dirinya untuk memberikan masukan serta menjaga keseimbangan di dalam Kabinet Merah Putih.

Lebih lanjut, Said mengatakan selama ini belum ada perwakilan dari kalangan buruh yang memberikan masukan kepada Presiden Prabowo dari dalam pemerintahan. "Karena kawan-kawan pengusaha kan misal, misal ya, kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada," ujarnya.

"Nah, saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu saja," ujarnya.

Said menegaskan satu prioritas yang dipercayakan oleh buruh adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. "RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan. Nanti kita bicara lagi ya, saya mau ditunggu di dalam," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223329/prabowo-h8Z5_large.jpg
Presiden Prabowo Terima 8 Duta Besar Negara Sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/337/3223264/prabowo-LbMt_large.jpg
Prabowo Akan Terima Surat Kepercayaan Dubes Negara Sahabat Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223151/prabowo-aeVF_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Urus Koordinasi Penambahan Sekolah Rakyat di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223130/prabowo_subianto-BwRq_large.jpg
Prabowo: Bikin Rakyat Hidup Layak Adalah Usaha yang Sangat Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223128/prabowo-gRM1_large.jpg
Cerita Prabowo 2 Angka Keberuntungan di Hidupnya: 8 dan 13 Selalu Muncul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223122/prabowo-RuTj_large.jpg
Curhat Sering Diejek, Prabowo: Kita Balas dengan Sopan Santun!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement