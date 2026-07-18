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Cita-Cita Prabowo 14 Tahun Lalu: Ingin Rakyat Indonesia Tak Kalah dari Singapura

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |12:25 WIB
Cita-Cita Prabowo 14 Tahun Lalu: Ingin Rakyat Indonesia Tak Kalah dari Singapura
Cita-cita Prabowo 14 tahun lalu, ingin rakyat Indonesia tak kalah dari Singapura (Foto: Ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memiliki cita-cita agar rakyat Indonesia memiliki taraf hidup yang tidak kalah dengan rakyat Singapura sejak 14 tahun lalu. Hal itu diungkapkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, yang mengenang percakapannya dengan Prabowo saat berjalan di Gardens by the Bay, Singapura, pada 24 September 2012.

“Saya tidak akan pernah lupa. 24 September 2012. Hari itu sangat terik. Tapi kami tidak merasa panas. Di foto ini saya berjalan bersama Pak Prabowo di Gardens by the Bay, Singapura. Taman futuristik seluas 100 hektare itu baru beberapa bulan diresmikan,” kata Dirgayuza dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2026).

Dirgayuza mengenang saat dirinya dan Presiden Prabowo melihat deretan Supertrees raksasa dan kubah kaca terbesar di dunia. Gardens by the Bay menjadi ikon baru Singapura—simbol bagaimana sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam mampu membangun salah satu ruang publik paling terkenal di dunia.

“Saya menemani Pak Prabowo berjalan santai di tengah taman sambil melihat Marina Bay. Sambil berjalan, Pak Prabowo berkata kepada saya: ‘Yuza. Saya ingin rakyat Indonesia segera punya taraf hidup yang tidak kalah dengan rakyat Singapura’,” ungkap Dirgayuza yang mengenang kata-kata dari Presiden Prabowo.

Dirgayuza mengatakan, banyak politisi Indonesia pernah mengucapkan kalimat serupa. Namun, yang membuat dirinya terus mengingatnya selama empat belas tahun berikutnya adalah penjelasan setelahnya.

“Beliau mengatakan bahwa untuk mencapai itu, Indonesia membutuhkan decisive leadership. Kepemimpinan yang berani mengambil keputusan.”

      
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