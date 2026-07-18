Don Ritto Akui Uang-Emas 74 Kg Miliknya, Bukan Punya Eks Jampidsus Febrie Adriansyah!

JAKARTA - Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menyatakan emas seberat 74 kilogram yang ditemukan penyidik di sebuah rumah mewah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bukanlah milik eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Emas dan uang yang ada di rumah itu milik Don Ritto sebagai aset yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam.

Menurut Handika, kliennya telah melayangkan permohonan penggunaan rumah tersebut kepada Febrie pada 2023. Ia mengatakan kliennya akan menggunakan rumah itu sebagai kantor operasional yayasan.

"Yayasan apa? Yayasan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam. Sudah ratusan, mungkin sekitar 700 santri dari Indonesia Timur, terutama kawasan Papua dan Maluku, yang saat ini menjalani program pesantren di daerah Banten. Nah, itu kantor dipakai sebagai backup operasional yayasan itu," tutur Handika di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2026).

Handika mengklaim kliennya meminta izin untuk membangun sebuah brankas di rumah itu kepada Febrie pada 2024. Ia menyebut brankas itu sengaja dibangun untuk menyimpan barang berharga milik yayasan.

"Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan, ada 74 kilogram emas, 12 juta dolar Singapura, dan 4 juta something dolar Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti, itu tidak berkaitan dengan Pak Febrie," ujar Handika.