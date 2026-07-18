Ramalan Cuaca, Mayoritas Jabodetabek Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu (18/7/2026) didominasi berawan. Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

Untuk wilayah Bogor, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Sementara cuaca di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok diprakirakan berawan.

Adapun di wilayah Tangerang, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Begitu juga dengan cuaca di Kota Tangerang Selatan berawan.

(Arief Setyadi )

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