Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) cerah, pada Jumat (10/7/2026).

Melalui laman resminya, BMKG menyebutkan cuaca berawan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara di wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor diprakirakan cerah. Adapun Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok diprakirakan berawan.

Untuk wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan cuaca cerah di Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan berawan.

(Arief Setyadi )

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