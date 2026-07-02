Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Kamis (2/7/2026) didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan.

Melansir laman BMKG, wilayah DKI Jakarta, seluruh wilayah diprakirakan berawan. Kondisi tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah Bogor juga diprakirakan berawan, baik Kabupaten Bogor maupun Kota Bogor. Untuk wilayah Bekasi dan Depok, BMKG memprakirakan cuaca berawan. Kondisi ini berlaku untuk Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Adapun wilayah Tangerang diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan. Kondisi tersebut meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.