Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (10/8/2026) berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat. seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok diprediksi berawan.

Sementara Kabupaten Bekasi diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan. Untuk wilayah Banten, BMKG juga memprakirakan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan berada dalam kondisi berawan.

(Arief Setyadi )

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