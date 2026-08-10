Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |05:09 WIB
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini
Ilustrasi cuaca berawan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (10/8/2026) berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat. seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok diprediksi berawan.

Sementara Kabupaten Bekasi diprakirakan mengalami cuaca cerah berawan. Untuk wilayah Banten, BMKG juga memprakirakan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan berada dalam kondisi berawan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Ramalan Cuaca cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/338/3235704/cuaca-TyL0_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/338/3235260/cuaca-pu0y_large.jpg
Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jabodetabek Cerah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/338/3234535/cuaca_cerah-cD6K_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/338/3234375/cuaca_berawan-mRxb_large.jpg
Prakiraan Cuaca, Mayoritas Jabodetabek Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/338/3233603/cuaca_jabodetabek-kDIw_large.jpg
Ramalan Cuaca Jabodetabek, Jaksel dan Depok Berpotensi Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/338/3233514/cuaca-VA9a_large.jpg
Mayoritas Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement