Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada Kamis (30/7/2026).

Melansir laman BMKG, untuk wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami udara kabur.

Sedangkan wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan diprakirakan mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Adapun Kota Depok menjadi satu-satunya wilayah di Jabodetabek yang diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang.

(Arief Setyadi )

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