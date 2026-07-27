Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (27/7/2026) didominasi kondisi berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara itu, di wilayah Jawa Barat, cuaca berawan juga diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Adapun di wilayah Banten, BMKG memprakirakan kondisi berawan meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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