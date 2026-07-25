Dihantam Cuaca Buruk, Kapal Wisata Bawa 11 WNA Tenggelam di Perairan Teluk Tomini

JAKARTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Gorontalo melaporkan adanya insiden kecelakaan kapal wisata yang terjadi di Perairan Teluk Tomini, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, pada Jumat (24/7/2026) sekira pukul 15.40 WITA. Adapun kapal itu mengangkut 11 wisatawan asing dengan 2 awak kapal.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo, Heriyanto, menuturkan bahwa kapal tersebut awalnya berangkat dari Sanctum Una-Una Dive Resort menuju Pelabuhan Marisa sekira pukul 07.30 WITA dan dijadwalkan tiba pukul 11.00 WITA. Namun, hingga pukul 15.00 WITA kapal tak kunjung tiba, sehingga pemandu wisata melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas Gorontalo.

Heriyanto menyebut, setelah dilakukan operasi pencarian, ia memastikan seluruh penumpang dan satu awak kapal telah dievakuasi dalam kondisi selamat. Namun, masih ada satu orang nakhoda yang dinyatakan hilang.

"Seluruh penumpang WNA berjumlah 11 orang sudah dievakuasi dengan selamat dan sekarang posisinya berada di resort yang ada di Tojo Una-Una," ucap Heriyanto dalam keterangannya, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, cuaca buruk menjadi penyebab kapal yang membawa 11 wisatawan asing mengalami patah dan tenggelam di Perairan Teluk Tomini. Adapun saat kapal tenggelam, para korban mencoba menyelamatkan diri dengan menggunakan rakit yang ada.

"Menurut informasi yang kami dapatkan tadi bahwa terjadi cuaca buruk sehingga menyebabkan kapal yang ditumpangi para wisatawan tersebut mengalami patah, dan para korban menyelamatkan diri di rakit yang ada di sekitar area terjadinya kecelakaan tersebut," tuturnya.