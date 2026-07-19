Dua Korban KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat, 18 Orang Masih Hilang

Tim SAR Gabungan menemukan dua lagi korban selamat insiden tenggelamnya KM Nurul Salsa di Sulawesi Selatan.

JAKARTA - Tim SAR Gabungan kembali mengevakuasi dua korban selamat insiden tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dengan perkembangan terbaru ini, jumlah korban yang masih dinyatakan hilang kini berjumlah 18 orang.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Makassar, Andi Sultan, menuturkan bahwa dua korban yang dievakuasi tersebut bernama Nurmiati (46) dan Jasmal (24). Keduanya ditemukan terdampar di Pulau Balaloho oleh KM Bari Baria 05.

"Alhamdulillah, pada hari kelima operasi SAR kembali ditemukan dua korban dalam keadaan selamat di Pulau Balaloho," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Ia menyampaikan, kedua korban saat ini tengah dievakuasi oleh KRI Marlin 877 dan dalam perjalanan menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

"Kami terus mengoptimalkan seluruh unsur dan alut yang terlibat agar korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," ujar Sultan.