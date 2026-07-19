Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Korban KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat, 18 Orang Masih Hilang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |18:08 WIB
Dua Korban KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat, 18 Orang Masih Hilang
Tim SAR Gabungan menemukan dua lagi korban selamat insiden tenggelamnya KM Nurul Salsa di Sulawesi Selatan.
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR Gabungan kembali mengevakuasi dua korban selamat insiden tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dengan perkembangan terbaru ini, jumlah korban yang masih dinyatakan hilang kini berjumlah 18 orang.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Makassar, Andi Sultan, menuturkan bahwa dua korban yang dievakuasi tersebut bernama Nurmiati (46) dan Jasmal (24). Keduanya ditemukan terdampar di Pulau Balaloho oleh KM Bari Baria 05.

"Alhamdulillah, pada hari kelima operasi SAR kembali ditemukan dua korban dalam keadaan selamat di Pulau Balaloho," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (19/7/2026).

Ia menyampaikan, kedua korban saat ini tengah dievakuasi oleh KRI Marlin 877 dan dalam perjalanan menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

"Kami terus mengoptimalkan seluruh unsur dan alut yang terlibat agar korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan," ujar Sultan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/340/3231051//tim_sar_gabungan_masih_melakukan_pencarian_korban_km_nurul_salsa-G4s8_large.jpg
Dua Korban KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat, Terdampar di Pulau Balaloho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/340/3230655//basarnas-COjs_large.jpg
24 Orang Hilang, Basarnas Telusuri Titik Kecelakaan KM Nurul Salsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/340/3230594//viral-IgVY_large.jpg
KM Nurul Salsa Tenggelam di Selayar, 1 Tewas dan 46 Penumpang Berhasil Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/16/340/3230573//kapal-FAD3_large.jpg
23 Penumpang Hilang Usai KM Nurul Salsa Tenggelam di Selayar Sulsel, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/18/3226542//ilustrasi-axmM_large.jpeg
Kapal Penangkap Ikan Tenggelam di Lepas Pantai Busan, 2 Awak Asal Indonesia Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3218033//kapal_tenggelam-uyAF_large.jpg
Kapal Tenggelam di Pulau Pangkor Malaysia, Kemlu: 23 WNI Selamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement