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24 Orang Hilang, Basarnas Telusuri Titik Kecelakaan KM Nurul Salsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |11:09 WIB
24 Orang Hilang, Basarnas Telusuri Titik Kecelakaan KM Nurul Salsa
Basarnas telusuri titik kecelakaan KM Nurul Salsa (Foto: Dok Basarnas/Ari Sandita)
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JAKARTA - Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyebutkan hingga kini pihaknya masih melakukan pencarian 24 orang yang masih hilang akibat kecelakaan Kapal KM Nurul Salsa.

"Data awal yang kami terima menyebutkan jumlah penumpang sebanyak 50 orang. Namun, setelah dilakukan verifikasi ulang bersama pihak terkait, jumlah keseluruhan orang di kapal mencapai 70 orang. Saat ini, Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 24 orang yang belum ditemukan," ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, Basarnas Kelas A Makassar melakukan operasi SAR terhadap kecelakaan kapal KM Nurul Salsa yang mengalami mati mesin hingga tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal KM Nurul Salsa diketahui berlayar dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Selayar pada Rabu 15 Juli sekitar pukul 05.00 WITA dengan membawa penumpang.

Kapal kemudian mengalami gangguan mesin di tengah perjalanan pada posisi perairan barat Pulau Polassi atau sekitar 43 nautical mile dari Pelabuhan Benteng Selayar. Setelah menerima laporan kejadian, pihaknya langsung mengerahkan unsur SAR untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap para penumpang kapal.

"Begitu menerima informasi terkait KM Nurul Salsa yang mengalami mati mesin di perairan Selayar, kami segera menggerakkan unsur SAR untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap seluruh penumpang serta awak kapal," tuturnya.

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