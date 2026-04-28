Basarnas Pastikan Tak Ada Korban Anak dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

JAKARTA - Kepala Basarnas, Marsekal Madya Muhammad Syafii, memastikan seluruh korban tewas dalam tabrakan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur merupakan perempuan dewasa. Ia menegaskan tidak ada korban anak-anak dalam peristiwa tersebut.

"Saya melihat tidak ada (korban anak), semuanya sudah masuk kategori dewasa," kata Syafii dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, proses evakuasi telah dihentikan pada pukul 08.00 WIB. Seluruh korban tewas saat ini telah diserahkan ke rumah sakit untuk proses identifikasi.

"Pukul 08.00 WIB, operasi evakuasi sudah selesai. Seluruh tim SAR telah kami kembalikan ke homebase masing-masing. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang ditemukan," ujarnya.