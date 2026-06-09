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Kaca KRL Rangkasbitung Pecah Dilempar OTK, Penumpang Terluka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |11:04 WIB
Kaca KRL Rangkasbitung Pecah Dilempar OTK, Penumpang Terluka
KRL (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - KAI Commuter menyayangkan terjadinya tindak vandalisme berupa pelemparan terhadap rangkaian Commuter Line Rangkasbitung yang terjadi pada Senin 8 Juni 2026. Tindakan ini dilakukan orang tidak dikenal (OTK).

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan aksi pelemparan terhadap Commuter Line Rangkasbitung No. 1790 relasi Tanah Abang–Rangkasbitung tersebut menyebabkan kaca jendela pecah dan retak pada kereta ke-4 dari depan.

"Kejadian bermula sekitar pukul 21.10 WIB saat melintas antara Stasiun Rawa Buntu–Serpong, perjalanan Commuter Line No. 1790 terkena pelemparan," kata Karina, Selasa (9/6/2026).

Ia menyebut pecahan kaca itu mengenai salah satu penumpang yang ada di dalam kereta. Lantaran terkena serpihan kaca, petugas pun langsung mengevakuasi penumpang tersebut.

"Serpihan kacanya mengenai salah satu pengguna yang berada di sekitar jendela tersebut. Penumpang tersebut selanjutnya dibawa ke Pos Kesehatan Stasiun Parung Panjang untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan tindakan medis," ucap dia.

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