Ada Gangguan, KRL Tangerang Alami Keterlambatan

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |19:34 WIB
KRL (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Tangerang mengalami keterlambatan pada hari ini, Selasa (26/5/2026). Hal ini disebabkan adanya gangguan operasional pada rangkaian KA 1978A relasi Duri-Tangerang.

Insiden itu terjadi di antara Stasiun Taman Kota dan Stasiun Bojong Indah. Pihak KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para penumpang.

"Mohon maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line lintas Tangerang sehubungan terdapat gangguan operasional pada KA 1978A (Duri-Tangerang) di antara Stasiun Taman Kota dan Bojong Indah," tulis keterangan KAI Commuter di akun X resminya.

KAI Commuter menyampaikan saat ini petugas terkait sudah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan pada rangkaian kereta tersebut.

Pihaknya memastikan akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala mengenai perkembangan penanganan gangguan tersebut.

"Kami juga mengimbau kepada para pengguna untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

