KRL Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Menumpuk di Stasiun Tanah Abang

JAKARTA - Penumpukan penumpang KRL terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, pada Senin (4/5/2026). Penumpang didominasi mereka yang ingin naik KRL dengan tujuan akhir Rangkasbitung.

Diketahui, sejak sore tadi terjadi gangguan operasional KRL relasi Tanah Abang–Rangkasbitung akibat percikan api di tiang listrik aliran atas (LAA).

Sebagian besar penumpang memilih tetap bertahan di Stasiun Tanah Abang sambil menunggu informasi dari petugas terkait normalisasi operasional kereta tujuan Rangkasbitung.

Salah satunya calon penumpang bernama Dimas dengan tujuan akhir Cisauk yang memilih menunggu hingga operasional perjalanan KRL kembali normal, meski hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari petugas.

"Nunggu aja sih, nunggu. Dari jam 5 saya tadi nyampe (di Stasiun Tanah Abang)," kata Dimas saat ditemui di lokasi.

Sebagai pengguna harian KRL untuk bekerja, Dimas mengaku merasa terganggu dengan adanya gangguan operasional ini. Apalagi, kata dia, gangguan tersebut bukan kali pertama terjadi.

"Sering banget gangguan kayak gini tuh. (Harapannya) ya diperbaiki lagi lah sistemnya, biar gak banyak gangguan kayak gini. Soalnya Green Line tuh sering banget (gangguannya)," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.