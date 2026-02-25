KRL Gangguan di Stasiun Buaran, Perjalanan Lintas Bekasi Terdampak!

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Bekasi mengalami kendala pada Rabu (25/2/2026) siang. PT KAI Commuter melaporkan adanya gangguan operasional pada rangkaian KA 5092B di Stasiun Buaran.

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis pada pukul 13:58 WIB, gangguan tersebut terjadi pada rangkaian KA 5092B dengan relasi Kampung Bandan – Manggarai – Bekasi yang saat ini berada di jalur 1 Stasiun Buaran.

"Terdapat gangguan operasional pada rangkaian KA 5092B (Kampung Bandan -Manggarai - Bekasi) di jalur 1 Stasiun Buaran dan saat ini dalam penanganan petugas," tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

Akibat kendala ini, operasional Commuter Line di lokasi terdampak mengalami perubahan pola masuk dan keluar stasiun.

KAI Commuter melakukan rekayasa dengan memberlakukan pergantian jalur bagi rangkaian kereta lain yang melintas di Stasiun Buaran guna meminimalisir keterlambatan.

Pihak KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para penumpang. Hingga berita ini diturunkan, petugas teknis masih berupaya menangani gangguan pada rangkaian tersebut agar operasional dapat kembali normal.