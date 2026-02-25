Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Gangguan di Stasiun Buaran, Perjalanan Lintas Bekasi Terdampak!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |14:33 WIB
KRL Gangguan di Stasiun Buaran, Perjalanan Lintas Bekasi Terdampak!
KRL Gangguan di Stasiun Buaran, Perjalanan Lintas Bekasi Terdampak!
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Bekasi mengalami kendala pada Rabu (25/2/2026) siang. PT KAI Commuter melaporkan adanya gangguan operasional pada rangkaian KA 5092B di Stasiun Buaran.

Berdasarkan informasi resmi yang dirilis pada pukul 13:58 WIB, gangguan tersebut terjadi pada rangkaian KA 5092B dengan relasi Kampung Bandan – Manggarai – Bekasi yang saat ini berada di jalur 1 Stasiun Buaran.

"Terdapat gangguan operasional pada rangkaian KA 5092B (Kampung Bandan -Manggarai - Bekasi) di jalur 1 Stasiun Buaran dan saat ini dalam penanganan petugas," tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

Akibat kendala ini, operasional Commuter Line di lokasi terdampak mengalami perubahan pola masuk dan keluar stasiun.
KAI Commuter melakukan rekayasa dengan memberlakukan pergantian jalur bagi rangkaian kereta lain yang melintas di Stasiun Buaran guna meminimalisir keterlambatan.

Pihak KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para penumpang. Hingga berita ini diturunkan, petugas teknis masih berupaya menangani gangguan pada rangkaian tersebut agar operasional dapat kembali normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202812/stasiun_pondok_cina-cfNP_large.jpg
Mulai Hari Ini, KAI Commuter Ubah Alur Penumpang di Stasiun Pondok Cina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202662/kecelakaan-Maz4_large.jpg
Update Evakuasi KA Bandara Soetta di Poris, Satu Jalur Bisa Dilalui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202605/ka_bandara-lpI5_large.jpg
Penumpang KA Bandara Bisa Refund Tiket 100% Imbas Tertemper Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202589/ka_bandara-npV0_large.jpg
KA Bandara Tertemper Truk, Perjalanan KRL Tangerang Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201569/krl-WvhS_large.jpg
Perjalanan KRL Terganggu Imbas Gangguan Wesel di Stasiun Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199522/krl-AqeY_large.jpg
KRL Bogor-Jakarta Kota Gangguan di Manggarai, Penumpang Dialihkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement