INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Bogor-Jakarta Kota Gangguan di Manggarai, Penumpang Dialihkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |09:27 WIB
KRL Bogor-Jakarta Kota Gangguan di Manggarai, Penumpang Dialihkan
KRL (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan KRL Commuter Line lintas Bogor–Jakarta Kota mengalami gangguan pada Rabu (4/2/2026) pagi. KA 1209 itu dilaporkan gangguan operasional saat berada di Jalur 10 Stasiun Manggarai.

Informasi dari KAI Commuter menyatakan, gangguan terjadi pada sarana rangkaian kereta. Hingga saat ini, petugas teknis masih berada di lokasi untuk melakukan penanganan lebih lanjut guna menormalisasi jalur.

“Terdapat gangguan operasional pada sarana KA 1209 (Bogor–Jakarta Kota) di Jalur 10 Stasiun Manggarai, saat ini masih dalam penanganan petugas,” tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

Untuk meminimalkan penumpukan penumpang dan menjaga kelancaran jadwal perjalanan, pihak KAI Commuter telah melakukan langkah antisipasi dengan mengalihkan penumpang KA 1209 ke rangkaian kereta berikutnya.

“Untuk penumpang tujuan Jakarta Kota telah dialihkan ke KA 1211 (Bogor–Jakarta Kota),” tambah pihak operator.

Gangguan tersebut membuat sejumlah perjalanan kereta dari arah Bogor menuju Jakarta Kota mengalami keterlambatan. Pihak KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas ketidaknyamanan yang terjadi pada jam sibuk pagi ini.

“Mohon maaf atas keterlambatan perjalanannya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
