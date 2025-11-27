KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu

JAKARTA - Penumpang Commuter Line atau KRL relasi Stasiun Jakarta Kota–Bogor harus bersabar karena adanya gangguan pada Kamis (27/11/2025) malam. Kendala ini disebabkan adanya masalah pada sarana di Stasiun Pasar Minggu.

"Terdapat kendala sarana pada rangkaian Commuter Line 1374F (Jakarta Kota–Bogor) di jalur 4 Stasiun Pasar Minggu," tulis akun X @CommuterLine, Kamis.

Saat gangguan terjadi, KAI melakukan rekayasa pola operasi, yaitu perjalanan KA 1374F (Jakarta Kota–Bogor) hanya sampai Stasiun Depok. Sebaliknya, KA 1429F dari Depok hanya sampai Stasiun Jakarta Kota.

KAI menyampaikan perjalanan Commuter Line masih dalam proses penguraian kepadatan di lintasan. KAI juga menyampaikan permintaan maaf atas gangguan ini.

"Selalu ikuti arahan petugas dan mohon maaf atas ketidaknyamanan perjalanannya," tulisnya.

(Arief Setyadi )