Pegawai Dipecat Gegara Tumbler Penumpang Hilang, Begini Respons KAI Commuter

JAKARTA – Viral di media sosial seorang penumpang yang kehilangan tumbler, hingga beredar kabar bahwa salah satu pegawai KAI Commuter dipecat akibat kejadian tersebut.

Penumpang itu menjelaskan bahwa ia naik KRL dari Stasiun Tanah Abang menuju Stasiun Rangkasbitung sekitar pukul 19.00 WIB. Setibanya di Stasiun Rawa Buntu, ia baru menyadari coolerbag berisi tumbler minuman tertinggal di bagasi.

Ia kemudian melapor ke petugas keamanan di stasiun dan mendapat informasi bahwa barang tertinggal hanya dapat diambil di Stasiun Rangkasbitung.

“TUMBLER TUKU-ku GONE ATAS KE-TIDAK TANGGUNG JAWAB PETUGAS PT KAI @commuterline. Jadi ceritanya gini. Disclaimer aku minta maaf juga sebelumnya karena faktor lupa jadi ketinggalan coolerbag-ku di bagasi kereta,” demikian tulisan akun @anitadewi yang beredar di media sosial.

Keesokan harinya, coolerbag tersebut berhasil ditemukan, namun isinya tidak lagi lengkap. Tumbler yang sebelumnya tampak masih ada saat foto serah terima barang ternyata sudah hilang. Penumpang itu pun meminta penjelasan hingga meminta rekaman CCTV untuk mengetahui kapan tumbler tersebut hilang.

Seorang petugas Passenger Service yang bertugas saat itu kemudian menjelaskan bahwa kondisi stasiun pada malam kejadian cukup ramai sehingga ia tidak sempat memeriksa isi barang temuan ketika diserahkan oleh petugas keamanan. Ia juga menyebut akses CCTV memerlukan surat resmi dari kepolisian dan prosedur perizinan dari pusat.