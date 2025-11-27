Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Meningkat Jadi 44 Orang, Ratusan Masih Hilang

HONG KONG - Tragedi kebakaran besar yang melanda kompleks apartemen Wang Fuk Court terus memakan korban. Dalam konferensi pers yang digelar pada pukul 05.05 pagi waktu setempat, otoritas Hong Kong mengonfirmasi bahwa jumlah korban tewas kini meningkat menjadi 44 orang.

Berdasarkan kutipan dari bbc, Kamis (27/11/2025). Dari total 44 tersebut, 40 korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian, sementara empat lainnya meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu, pihak berwenang menyebut terdapat 45 orang yang berada dalam kondisi kritis, di antara 29 orang yang masih menjalani perawatan medis.

Kekhawatiran semakin meningkat karena 279 orang masih belum ditemukan, sehingga jumlah korban jiwa diperkirakan dapat terus bertambah.

Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 14.51 waktu setempat, kemarin sore, dan sejak itu lebih dari 800 petugas layanan darurat telah dikerahkan untuk menangani situasi yang terus berkembang.