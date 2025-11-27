Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court, Tiga Eksekutif Proyek Renovasi Ditangkap!

HONG KONG - Jumlah korban tewas dalam kebakaran dahsyat di kompleks Wang Fuk Court kembali melonjak, dengan otoritas Hong Kong mengumumkan 44 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dalam kondisi kritis pada konferensi pers terbaru pagi ini.

Dalam kasus ini, polisi Hong Kong menangkap tiga pria atas dugaan pembunuhan terkait kebakaran mematikan di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Tai Po. Penangkapan ini diumumkan setelah investigasi awal menemukan dugaan kelalaian serius dalam proyek renovasi yang sedang berlangsung di kompleks tersebut.

Kepala Kepolisian Senior Markas Besar Wilayah Utara, Eileen Chung, mengatakan bahwa ketiga pria tersebut terdiri dari dua direktur dan seorang konsultan dari sebuah perusahaan konstruksi yang mengerjakan renovasi besar-besaran saat kebakaran terjadi.

Dalam penyelidikannya, polisi menemukan adanya papan polistirena yang dipasang menutupi jendela di beberapa bagian bangunan. Bahan tersebut diduga menghalangi jalur evakuasi udara serta berpotensi mempercepat penyebaran api.

"Penggunaan material konstruksi berkualitas rendah yang ditemukan di lokasi. Kombinasi kedua faktor tersebut diduga kuat berperan dalam cepatnya api menjalar ke berbagai lantai dalam waktu singkat," kata Eileen seperti dikutip BBC, Kamis (27/11/2025).