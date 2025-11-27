Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court, Tiga Eksekutif Proyek Renovasi Ditangkap!

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |05:57 WIB
Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court, Tiga Eksekutif Proyek Renovasi Ditangkap!
Penangkapan tiga orang Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court (foto: Okezone)
A
A
A

HONG KONG - Jumlah korban tewas dalam kebakaran dahsyat di kompleks Wang Fuk Court kembali melonjak, dengan otoritas Hong Kong mengumumkan 44 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya dalam kondisi kritis pada konferensi pers terbaru pagi ini.

Dalam kasus ini, polisi Hong Kong menangkap tiga pria atas dugaan pembunuhan terkait kebakaran mematikan di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Tai Po. Penangkapan ini diumumkan setelah investigasi awal menemukan dugaan kelalaian serius dalam proyek renovasi yang sedang berlangsung di kompleks tersebut.

Kepala Kepolisian Senior Markas Besar Wilayah Utara, Eileen Chung, mengatakan bahwa ketiga pria tersebut terdiri dari dua direktur dan seorang konsultan dari sebuah perusahaan konstruksi yang mengerjakan renovasi besar-besaran saat kebakaran terjadi.

Dalam penyelidikannya, polisi menemukan adanya papan polistirena yang dipasang menutupi jendela di beberapa bagian bangunan. Bahan tersebut diduga menghalangi jalur evakuasi udara serta berpotensi mempercepat penyebaran api.

"Penggunaan material konstruksi berkualitas rendah yang ditemukan di lokasi. Kombinasi kedua faktor tersebut diduga kuat berperan dalam cepatnya api menjalar ke berbagai lantai dalam waktu singkat," kata Eileen seperti dikutip BBC, Kamis (27/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/18/3186150//kebakaran_apartemen_wang_fuk_court-7XOo_large.jpg
Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Meningkat Jadi 44, Ratusan Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3186057//kebakaran_melahap_gedung_hunian_bertingkat_di_hong_kong-8lNi_large.jpg
Kebakaran Besar Lahap Blok Apartemen Bertingkat di Hong Kong, Setidaknya 4 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217//kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184514//kebakaran_di_oita_jepang-Sxds_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973//kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957//kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement