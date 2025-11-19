Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang

Asap mengepul dari lokasi kebakaran besar yang melanda lebih dari 170 bangunan, seperti yang terlihat dari helikopter, di Oita, Jepang.

JAKARTA – Kebakaran besar melanda kawasan permukiman di Kota Oita, Jepang selatan, yang memaksa 175 orang dievakuasi dan satu orang dikabarkan hilang, kata pemerintah setempat pada Rabu (19/11/2025). Kebakaran dilaporkan melalap lebih dari 170 bangunan dan terus menyebar.

Petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api, yang dilaporkan telah merambat ke gunung berhutan di dekatnya. Laporan penyiar publik NHK menunjukkan asap putih mengepul dari api di kejauhan.

Rekaman memperlihatkan petugas pemadam kebakaran dengan susah payah menyemprot “api yang ganas” saat kobaran melahap rumah-rumah pada Selasa malam, sementara warga dievakuasi ke pusat evakuasi darurat.

“Api membubung tinggi, membuat langit menjadi merah. Angin kencang. Saya tidak pernah menyangka api akan menyebar begitu luas,” ujar seorang saksi mata di kota di Pulau Kyushu kepada stasiun NHK.

Kebakaran besar yang terjadi Selasa (18/11/2025) malam telah menyebabkan kerusakan luas di wilayah selatan Jepang.