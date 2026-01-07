Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal sepanjang hari, pada Rabu, (7/1/2026).

Namun demikian, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, cuaca diprediksi didominasi oleh berawan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi berawan masih bertahan dengan potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.