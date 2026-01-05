Prakiraan Cuaca Jabodetabek Awal Pekan: Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Wilayah

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jabodetabek diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, terutama pada siang hingga sore hari, Senin (5/1/2026).

Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Meski demikian, Kepulauan Seribu berpotensi mengalami hujan ringan pada dini hari.

Lalu memasuki siang dan sore hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah, meliputi Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan hujan yang dapat disertai angin.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada pada kisaran 18–28 derajat Celsius, sementara wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 24–32 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara relatif tinggi, yakni sekitar 75–90 persen, yang berpotensi membuat udara terasa lebih lembap.

Masyarakat diimbau untuk menyiapkan payung atau jas hujan, serta tetap memantau informasi cuaca terbaru guna mengantisipasi perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

(Awaludin)