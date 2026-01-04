Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! BMKG: Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah pada 4-7 Januari

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |12:52 WIB
Waspada! BMKG: Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah pada 4-7 Januari
Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Terjang Sejumlah Wilayah pada 4-7 Januari
A
A
A

‎JAKARTA- Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 4 - 7 Januari 2026.

BMKG menyebut, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut hingga Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 25 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya hingga Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 25 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara dan Samudra Hindia barat Bengkulu hingga Lampung,” tulis BMKG dalam keterangannya yang diterima Okezone, Minggu (4/1/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di  Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kep. Nias Selat Karimata bagian utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian timur, Samudra Hindia selatan Banten.

Kemudian, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTB, Samudra Hindia selatan NTT, Selat Makassar bagian selatan, Selat Makassar bagian tengah.

Selanjutnya, Selat Makassar bagian utara, Laut Sulawesi bagian barat, Laut Sulawesi bagian tengah, Laut Sulawesi bagian timur, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192762/badai_ekstrem-zqhN_large.jpg
Heboh Squall Line dan Badai Ekstrem Intai Malam Tahun Baru, BMKG: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192336/bibit_siklon-uNYA_large.jpg
Waspada! Dua Bibit Siklon Tropis 96S dan 98S Terdeteksi di Selatan Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191964/cuaca_ekstrem-OQdi_large.jpg
Bibit Siklon Tropis Baru Muncul, Waspada Cuaca Ekstrem di Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191940/cuaca_ekstrem-CNU8_large.jpg
Libur Nataru, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189605/cuaca_ekstrem-EDpI_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 13-16 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189577/cuaca_ekstrem-63X7_large.jpg
Waspada! Dampak Siklon Tropis Bakung dan Bibit Siklon 93S Mengintai Sejumlah Wilayah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement