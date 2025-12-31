Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Squall Line dan Badai Ekstrem Intai Malam Tahun Baru, BMKG: Hoaks!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |10:22 WIB
Heboh Squall Line dan Badai Ekstrem Intai Malam Tahun Baru, BMKG: Hoaks!
Badai ekstrem saat malam tahun baru hoaks (Foto: Dok BMKG)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan informasi yang beredar di masyarakat terkait terdeteksinya fenomena squall line serta ancaman badai ekstrem khusus pada malam pergantian tahun 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026 adalah tidak benar atau hoaks.

BMKG menyatakan tidak pernah merilis pernyataan, peringatan dini, maupun imbauan resmi dengan narasi sebagaimana yang tersebar luas di media sosial.

“BMKG tidak pernah merilis pernyataan atau peringatan dini seperti yang beredar terkait terdeteksinya squall line, ancaman badai ekstrem khusus malam 31 Desember 2025–1 Januari 2026,” tulis BMKG melalui akun media sosial resminya, Rabu (31/12/2025).

BMKG mengingatkan setiap informasi cuaca, iklim, dan peringatan dini hanya disampaikan melalui kanal resmi BMKG.
BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan silang ke sumber resmi agar memperoleh informasi cuaca yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat diimbau tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Selalu cek sumber resmi BMKG untuk mendapatkan info cuaca yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas BMKG.

BMKG mengingatkan pentingnya literasi digital di tengah derasnya arus informasi, khususnya menjelang momen-momen penting seperti malam Tahun Baru.
“Bijak bermedia, saring sebelum sharing,” tegasnya.

(Arief Setyadi )

      
Telusuri berita news lainnya
