Curah Hujan Tinggi Diprediksi Guyur Jakarta Hari Ini, Pemprov Siaga!

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hujan dengan intensitas tinggi akan mengguyur Ibu Kota hari ini, Selasa (27/1/2026). Hal tersebut diketahui Pramono setelah menerima prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Karena dari data BMKG ada kemungkinan besok (hari ini, red) itu juga curah hujannya tinggi,” kata Pramono saat meninjau Kali Sepak, Kembangan, Senin (26/1/2026).

Dalam rangka antisipasi pengendalian banjir di Jakarta, Pramono memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan pengerukan kali secara non-stop. Pihaknya menyiagakan 200 ekskavator untuk melakukan pengerukan.

“Jadi yang pertama untuk kali di Jakarta saya sudah perintahkan Sumber Daya Air untuk dilakukan pengerukan itu terus-menerus. Karena kita punya 200 ekskavator dan seterusnya,” ucap dia.

Selain itu, ia juga memerintahkan agar pagi ini tetap dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Modifikasi cuaca diharapkan mampu menekan curah hujan di Jakarta.