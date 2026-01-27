Jalan Berlubang di Jakarta Tak Kunjung Diperbaiki, Ini Alasan Pramono!

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum dapat melakukan perbaikan terhadap sejumlah jalan berlubang yang rusak akibat banjir. Hal tersebut disebabkan tingginya curah hujan yang diprediksi masih akan melanda Jakarta hingga 27 Januari 2026.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, perbaikan jalan saat ini belum memungkinkan karena kondisi cuaca yang belum mendukung.

"Sampai dengan tanggal 27, belum bisa diperbaiki karena curah hujannya," kata Pramono saat meninjau Kali Sepak, Kembangan, Jakarta Barat, Senin (26/1/2026).

Menurut Pramono, apabila perbaikan tetap dilakukan saat hujan masih turun, maka hasilnya tidak akan maksimal. Air hujan dikhawatirkan kembali merusak jalan yang baru saja ditambal.