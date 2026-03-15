BMKG Prediksi Cuaca Panas 3 Hari di Jakarta, Pramono: Tak Perlu Khawatir

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan cuaca panas akan melanda Ibu Kota berdasarkan prediksi yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Cuaca panas tersebut diprakirakan terjadi selama tiga hari ke depan.

Meski begitu, Pramono menyebut beberapa wilayah juga masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas rendah. Oleh karena itu, ia tetap mengimbau warga untuk menjaga kesehatan di tengah fenomena cuaca tersebut.

“Jadi memang diperkirakan BMKG pada satu hingga tiga hari ini cuacanya cukup panas, termasuk hari ini. Untuk itu kami hanya bisa mengimbau karena di beberapa tempat masih ada gerimis dan sebagainya,” ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Minggu (15/3/2026).

Pramono juga menambahkan, saat Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2026, diperkirakan akan terjadi hujan. Karena itu, ia meminta warga agar tidak khawatir berlebihan terhadap kondisi cuaca panas saat ini.

Ia menilai kondisi panas sebenarnya sudah kerap terjadi dan bukan hal baru di Ibu Kota. Karena itu, menurutnya warga Jakarta telah terbiasa menghadapi kondisi tersebut.

“Sehingga pada saat nanti Idulfitri dan diprediksi juga saat Nyepi akan ada curah hujan. Jadi warga Jakarta tidak perlu khawatir, kita sudah terbiasa dengan kondisi panas,” sambungnya.

(Awaludin)

