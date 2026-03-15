BMKG Ungkap Cuaca dan Kondisi Perairan di Selat Sunda Kondusif saat Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan, secara umum kondisi cuaca dan perairan di wilayah Banten, khususnya jalur penyeberangan Selat Sunda, relatif kondusif untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2026. Kondisi tersebut dinilai cukup mendukung perjalanan darat masyarakat yang menuju pelabuhan selama periode mudik.

"Insya Allah, kondisi cuaca tahun ini cukup mendukung untuk perjalanan darat," ujar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dikutip Minggu (15/3/2026).

Lebih lanjut, ia merincikan, berdasarkan prediksi curah hujan di wilayah Banten untuk bulan Maret dan April, sisi utara terpantau berada dalam kategori rendah hingga menengah. Sementara itu, wilayah bagian selatan, curah hujan berada di kategori menengah hingga tinggi. Menjelang bulan April, curah hujan di sepanjang ruas jalan tol diprediksi masuk kategori rendah hingga menengah.

Terkait kondisi perairan laut, selama bulan Maret tinggi gelombang di wilayah Selat Sunda diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter yang masih aman untuk pelayaran. Kecepatan angin terpantau berada pada kisaran 2 hingga 6 knot, jauh di bawah batas maksimal pelayaran sebesar 20 knot. Sementara itu, kecepatan arus laut tercatat berkisar antara 20 hingga 60 sentimeter per detik, masih jauh di bawah ambang batas 120 sentimeter per detik.

"Secara umum, gelombang, angin, dan arus masih kondusif untuk libur Lebaran tahun ini. Bahkan, untuk periode 15-17 Maret, kondisi laut diprediksi sangat tenang dengan tinggi gelombang kurang dari 0,5 meter," jelasnya.

Untuk memastikan keselamatan pelayaran dan aktivitas penyeberangan, BMKG secara intensif memantau kondisi atmosfer serta memperbarui prakiraan cuaca maritim secara berkala. Informasi prakiraan cuaca maritim untuk tiga hari ke depan diperbarui setiap satu jam dan disampaikan langsung kepada pemangku kepentingan di pelabuhan, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Faisal menegaskan, informasi yang disampaikan BMKG mencakup suhu udara, kelembapan, kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, serta tinggi gelombang di wilayah Pelabuhan Merak, Bakauheni, dan sekitarnya.