Peringatan Dini BMKG: Waspada Banjir Rob Selama Libur Lebaran

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir (rob) yang berpotensi melanda sejumlah wilayah Indonesia selama libur Lebaran, mulai 12 hingga 27 Maret 2026.

1. Waspada Banjir Rob

Menurut keterangan resmi BMKG, potensi banjir rob ini dipicu adanya fenomena Fase Bulan Baru pada 19 Maret 2026 dan Perigee (posisi bulan berada pada titik terdekat dengan Bumi) pada 22 Maret 2026.

"Adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 19 Maret 2026 dan perigee pada tanggal 22 Maret 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3/2026).

Kombinasi kedua fenomena astronomi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum secara signifikan.

"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di wilayah pesisir Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku," tulis BMKG.

Berikut adalah rincian lokasi potensi banjir pesisir (rob) periode 12 hingga 27 Maret 2026:

1. Pesisir Sumatera Utara:

Pesisir Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan (18 - 23 Maret 2026)

2. Pesisir Sumatera Barat:

Pesisir Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, dan Kep. Mentawai (Pulau Pagai, Siberut, dan Sipora) (18 - 21 Maret 2026)

3. Pesisir Jambi:

Pesisir timur Kab. Tanjung Jabung Barat dan Pesisir Kab. Tanjung Jabung Timur (23 - 26 Maret 2026)

4. Pesisir Lampung:

Pesisir Bandar Lampung, Tanggamus, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Lampung Barat (21 - 25 Maret 2026)

5. Pesisir Banten:

Pesisir utara Tangerang (Kec. Teluk Naga dan Kec. Kosambi) (24 Maret 2026)

Pesisir barat Pandeglang (Kec. Labuan) (21 - 25 Maret 2026)

Pesisir selatan Pandeglang (Kec. Cikeusik) dan Pesisir selatan Lebak (Kec. Bayah) (20 - 26 Maret 2026)