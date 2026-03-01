Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringatan Dini BMKG: Waspada Banjir Rob di Pesisir Indonesia hingga 13 Maret 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |08:31 WIB
Peringatan Dini BMKG: Waspada Banjir Rob di Pesisir Indonesia hingga 13 Maret 2026
Peringatan Dini BMKG: Waspada Banjir Rob di Pesisir Indonesia hingga 13 Maret 2026 (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau banjir rob yang diprediksi melanda sejumlah wilayah pesisir di Indonesia hingga periode 13 Maret 2026.

Peringatan Dini BMKG

"Fenomena ini dipicu adanya fase Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi), kemudian fenomena Bulan Purnama pada 3 Maret 2026," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/3/2026).

BMKG melaporkan kombinasi fenomena astronomi ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum yang signifikan. 

"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob diperkirakan akan berlangsung dalam rentang waktu yang berbeda-beda di tiap wilayah sepanjang akhir Februari hingga pertengahan Maret 2026," tulisnya.

BMKG menyatakan, banjir rob ini secara umum dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir. Beberapa dampak yang diantisipasi meliputi gangguan pada aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta operasional tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut," katanya.

Berikut adalah daftar lengkap wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob beserta estimasi waktunya:

Wilayah Sumatera & Kepulauan Riau

Pesisir Sumatera Utara (2 - 7 Maret 2026): Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.

Pesisir Kepulauan Riau: Batam (2 - 8 Maret), Dabo Singkep (27-28 Feb & 1-3 Maret), Karimun (1 - 6 Maret), Bintan (2 - 7 Maret), dan Anambas (26 Feb & 1-2 Maret).

Pesisir Sumatera Barat (1 - 5 Maret 2026): Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Mentawai.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203323/bmkg-SagK_large.jpg
Peringatan Dini BMKG, Waspada Potensi Hujan Lebat hingga 2 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202903/hujan-zam3_large.jpg
Peringatan Dini BMKG: Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 25 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201511/daryono_bmkg-HrUa_large.jpg
Daryono Mengundurkan Diri sebagai Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198204/modifikasi_cuaca-3K1o_large.jpg
BMKG Tegaskan Modifikasi Cuaca untuk Mitigasi Bencana, Bukan Pemicu Cuaca Tak Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/340/3197242/dentuman-Db4q_large.jpeg
Heboh Dentuman Misterius di Agam Sumbar, BMKG: Bukan Aktivitas Tektonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192475/hujan-zmVJ_large.jpg
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement