Peringatan Dini BMKG: Waspada Banjir Rob di Pesisir Indonesia hingga 13 Maret 2026 (Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau banjir rob yang diprediksi melanda sejumlah wilayah pesisir di Indonesia hingga periode 13 Maret 2026.

"Fenomena ini dipicu adanya fase Perigee (jarak terdekat bulan ke bumi), kemudian fenomena Bulan Purnama pada 3 Maret 2026," tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/3/2026).

BMKG melaporkan kombinasi fenomena astronomi ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum yang signifikan.

"Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob diperkirakan akan berlangsung dalam rentang waktu yang berbeda-beda di tiap wilayah sepanjang akhir Februari hingga pertengahan Maret 2026," tulisnya.

BMKG menyatakan, banjir rob ini secara umum dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir. Beberapa dampak yang diantisipasi meliputi gangguan pada aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta operasional tambak garam dan perikanan darat.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut," katanya.

Berikut adalah daftar lengkap wilayah yang berpotensi terdampak banjir rob beserta estimasi waktunya:

Wilayah Sumatera & Kepulauan Riau

Pesisir Sumatera Utara (2 - 7 Maret 2026): Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.

Pesisir Kepulauan Riau: Batam (2 - 8 Maret), Dabo Singkep (27-28 Feb & 1-3 Maret), Karimun (1 - 6 Maret), Bintan (2 - 7 Maret), dan Anambas (26 Feb & 1-2 Maret).

Pesisir Sumatera Barat (1 - 5 Maret 2026): Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Mentawai.