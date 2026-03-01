Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, BMKG Prediksi Sebagian Jabodetabek Hujan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |05:01 WIB
Ramalan Cuaca, BMKG Prediksi Sebagian Jabodetabek Hujan
Hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang (Jabodetabek) pada Minggu (1/3/2026) didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

Di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Selatan berpotensi diguyur hujan ringan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi diprakirakan berawan. Adapun Kota Depok berpotensi mengalami hujan ringan.

Sementara itu, wilayah Tangerang diprediksi mengalami intensitas hujan yang lebih tinggi. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berpotensi diguyur hujan sedang, sedangkan Kota Tangerang diprakirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )



      

Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
