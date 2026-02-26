Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Sepanjang Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |06:08 WIB
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Sepanjang Hari Ini
Ilustrasi cuaca berawan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berawan pada hari ini, Kamis, 26 Februari 2026 

Di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara itu, di wilayah penyangga Jakarta, kondisi berawan juga diprakirakan menyelimuti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Adapun wilayah Banten, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
