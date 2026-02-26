Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berawan pada hari ini, Kamis, 26 Februari 2026

Di wilayah DKI Jakarta, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara itu, di wilayah penyangga Jakarta, kondisi berawan juga diprakirakan menyelimuti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Adapun wilayah Banten, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

