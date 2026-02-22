BMKG Prediksi Hujan Merata Guyur Jakarta Hari Ini

BMKG Prediksi Hujan Merata Guyur Jakarta Hari Ini (Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Minggu (22/2/2026). Hujan turun secara merata di seluruh wilayah Ibu Kota.

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24-28 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 76-93 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 73-95 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 72-96 persen.

Hujan ringan juga diprediksi terjadi di Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 69-96 persen.

Jakarta Timur diprediksi hujan ringan. Suhu udara berkisar 23-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 70-98%.

Sementara itu, Kepulauan Seribu diprediksi diguyur hujan disertai petir. Suhu udara berkisar 26-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 77-88%.



(Erha Aprili Ramadhoni)

