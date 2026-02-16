Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Imlek, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |05:49 WIB
Jelang Imlek, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan pada hari ini, Senin (16/2/2026) menjelang tahun baru Imlek.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi hujan ringan, meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu diperkirakan diguyur hujan disertai petir. Di wilayah penyangga, hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Depok. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Kota Tangerang Selatan.

BMKG sebelumnya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, menyusul potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah pada 15-21 Februari 2026.

Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani menjelaskan, potensi hujan dipicu dinamika atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan, terutama di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi bagian utara.

"Hasil analisis terkini menunjukkan penguatan Monsun Asia yang membawa aliran angin baratan cukup dominan sehingga mempercepat pertumbuhan awan konvektif di wilayah Indonesia bagian barat dan selatan," kata Andri, Minggu 15 Februari 2026.

(Arief Setyadi )

      
