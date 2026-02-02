BMKG Prediksi Hujan Merata Guyur Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (2/2/2026). Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi mengguyur wilayah DKI Jakarta.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara berkisar antara 24-27 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 77-93 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 23-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 75-95 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 23-28 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 74-97 persen.