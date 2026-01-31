BMKG: Monsun Asia dan Angin Baratan Dominan, Hujan Lebat Berpotensi hingga 5 Februari 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan lebat masih mengintai sejumlah wilayah Indonesia hingga 5 Februari 2026. Kondisi ini dipicu oleh dominasi Monsun Asia yang membawa massa udara dingin dari Asia serta penguatan angin baratan di wilayah Indonesia.

BMKG menjelaskan, aktivitas Monsun Asia terpantau signifikan dengan peningkatan kecepatan angin di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara itu, di Selat Karimata juga terdeteksi penguatan angin yang mengindikasikan aktifnya fenomena Cross-Equatorial Northerly Surge (CENS).

“Di wilayah barat dan selatan Indonesia juga teramati angin baratan yang menguat sehingga memicu terjadinya konvergensi dan konfluensi. Kondisi ini meningkatkan pembentukan awan konvektif,” tulis BMKG, Sabtu (31/1/2026).

BMKG mencatat, peningkatan aktivitas awan hujan berpotensi terjadi di wilayah Samudra Hindia barat Sumatera Barat hingga Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.