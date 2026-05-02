BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Sebagian Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca DKI Jakarta berawan dan hujan ringan pada hari ini, Sabtu (2/5/2026). Hujan diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Ibu Kota.

1. Prediksi Cuaca Jakarta

Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 26-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 75-92 persen.

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 73-94 persen.

Jakarta Barat juga diprediksi berawan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 25-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 72-95 persen.

Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 73-96 persen.

Jakarta Timur juga diperkirakan diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 24-30 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 73-97%.

Kepulauan Seribu juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar 26-29 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 76-87%.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.