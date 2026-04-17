HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Cuaca Terik dan Hujan saat Pancaroba

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |12:32 WIB
BMKG: Waspada Cuaca Terik dan Hujan saat Pancaroba (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca terik dan hujan bergantian selama masa pancaroba atau peralihan musim hujan ke kemarau. Namun, BMKG memprakirakan hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sepekan ke depan atau periode 17 hingga 23 April 2026.

1. Waspada Pancaroba

BMKG mencatat dalam beberapa waktu terakhir, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 13-15 April 2026. Curah hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem terpantau di Jawa Barat (167.4 mm/hari), Lampung (95.0 mm/hari), Papua Barat (87.8 mm/hari), Sumatera Utara (86.2 mm/hari), Riau (86.0 mm/hari), Maluku Utara (69.3 mm/hari), Sumatera Barat (62.9 mm/hari), Sulawesi Selatan (55.8 mm/hari) dan Bengkulu (53.0 mm/hari).

“Kondisi tersebut dipicu aktivitas sejumlah gelombang atmosfer, seperti Rossby Ekuatorial, Kelvin, dan Mixed Rossby-Gravity (MRG) di beberapa wilayah, serta pengaruh spasial Madden-Julian Oscillation (MJO) yang terpantau melintasi sebagian besar Sumatera dan Papua. Selain itu, perlambatan angin dan pemanasan permukaan yang cukup kuat pada siang hari turut mendukung terbentuknya awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan,” tulis BMKG dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Di sisi lain, BMKG mendeteksi Bibit Siklon Tropis 92S di Samudra Hindia bagian barat daya Lampung. Sirkulasi siklonik juga terpantau di Samudra Hindia selatan Lampung, Kalimantan Barat, dan Laut Arafuru, yang memicu terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, dan konfluensi, sehingga meningkatkan peluang pertumbuhan awan hujan baik di sekitar pusat sirkulasi maupun di wilayah yang terdampak pola angin tersebut.

Dalam sepekan ke depan, BMKG memprediksi kondisi cuaca di Indonesia masih dipengaruhi dinamika atmosfer dalam skala global, regional, dan lokal. Pada skala global, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD) masih berada pada fase netral.

“Sementara itu, pada skala regional, Monsun Australia terpantau semakin menguat dan diprakirakan masih bertahan dalam beberapa hari ke depan, sehingga mendorong masuknya massa udara yang relatif kering dari Australia ke wilayah Indonesia. Dominasi angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia juga mengindikasikan bahwa beberapa daerah mulai berangsur memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau,” katanya.

Namun, BMKG mengungkapkan, potensi hujan masih dapat terjadi akibat pengaruh dinamika atmosfer lainnya. Di Aceh dan Sumatra Utara, potensi hujan dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Mixed-Rossby Gravity (MRG) yang diprakirakan aktif pada periode yang berbeda.

Di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan, potensi hujan dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, potensi hujan dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Kelvin. Berbagai dinamika atmosfer tersebut dapat memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi yang mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut.

“Pada skala lokal, kondisi labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua,” paparnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209427/viral-BgQv_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia pada 29 Maret hingga 1 April 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206941/kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-WxmH_large.jpg
BMKG Ungkap Cuaca dan Kondisi Perairan di Selat Sunda Kondusif saat Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206935/cuaca_bmkg-2gD4_large.jpg
BMKG Ungkap Cuaca Indonesia Masuk Peralihan Musim Hujan saat Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206637/banjir_rob_di_jakarta_utara-NUkp_large.jpg
Peringatan Dini BMKG: Waspada Banjir Rob Selama Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205151/kekeringan-Qlzj_large.jpg
BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau Terjadi Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205098/kekeringan-52XI_large.jpg
BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Ini Penjelasannya
