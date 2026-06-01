Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kerusuhan Liga Champions di Prancis, Ratusan Orang Ditangkap dan Puluhan Polisi Terluka

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |00:08 WIB
Kerusuhan Liga Champions di Prancis, Ratusan Orang Ditangkap dan Puluhan Polisi Terluka
Kerusuhan suporter di Prancis (Foto: AFP)
A
A
A

PRANCIS - Sebanyak 219 orang terluka dalam bentrokan antara penggemar sepak bola dan polisi di seluruh Prancis setelah Paris Saint-Germain (PSG) memenangkan final Liga Champions melawan Arsenal.

Delapan orang berada dalam kondisi serius, kata Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez, melansir BBC, Minggu (31/5/2026). Ribuan petugas dikerahkan untuk meredam kerusuhan yang mengganggu layanan bus, kereta api, dan transportasi umum di ibu kota, Paris. Sebanyak 57 petugas terluka.

Nuñez mengatakan 780 orang telah ditangkap terkait kekerasan tersebut, dan lebih dari 450 orang ditahan. Selain itu, ada satu orang ditemukan tewas setelah kecelakaan di jalan lingkar Paris, yang coba diblokir oleh para perusuh semalam.

Setidaknya ada 6.000 polisi telah dimobilisasi untuk parade kemenangan pada Minggu di lokasi Menara Eiffel. Menteri dalam negeri pun mengatakan pasukan keamanan akan bertindak tegas.

"Kita adalah negara yang hebat dalam menjaga ketertiban umum. Kita mengizinkan kebebasan berkumpul, tetapi bukan tindakan yang berlebihan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/340/3220388/konvoi_persib-Kw3P_large.jpg
Konvoi Persib, Bobotoh Diimbau Jaga Keamanan dan Ketertiban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/338/3159300/tanah_abang-MEHc_large.jpg
Satu Suporter Luka Tusuk Buntut Ricuh Final Piala AFF di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/338/3159087/suporter-ql0Z_large.jpg
Final Piala AFF Ricuh, 22 Suporter Ditangkap Usai Timnas Indonesia Ditaklukkan Vietnam di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/338/3114410/suporter_bola-lzPg_large.jpg
Bentrok, Sejumlah Suporter Dilarikan ke RS Usai Laga Persija vs Persib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/338/3087430/lalu_lintas-PvJ2_large.jpg
Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Polisi Imbau Suporter Gunakan Transportasi Umum ke GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3067014/kabid_humas_polda_jabar_kombes_jules_abraham_abast-1Rro_large.png
Polisi Buru Bobotoh yang Aniaya Steward Usai Laga Persib vs Persija
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement