Kerusuhan Liga Champions di Prancis, Ratusan Orang Ditangkap dan Puluhan Polisi Terluka

PRANCIS - Sebanyak 219 orang terluka dalam bentrokan antara penggemar sepak bola dan polisi di seluruh Prancis setelah Paris Saint-Germain (PSG) memenangkan final Liga Champions melawan Arsenal.

Delapan orang berada dalam kondisi serius, kata Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez, melansir BBC, Minggu (31/5/2026). Ribuan petugas dikerahkan untuk meredam kerusuhan yang mengganggu layanan bus, kereta api, dan transportasi umum di ibu kota, Paris. Sebanyak 57 petugas terluka.

Nuñez mengatakan 780 orang telah ditangkap terkait kekerasan tersebut, dan lebih dari 450 orang ditahan. Selain itu, ada satu orang ditemukan tewas setelah kecelakaan di jalan lingkar Paris, yang coba diblokir oleh para perusuh semalam.

Setidaknya ada 6.000 polisi telah dimobilisasi untuk parade kemenangan pada Minggu di lokasi Menara Eiffel. Menteri dalam negeri pun mengatakan pasukan keamanan akan bertindak tegas.

"Kita adalah negara yang hebat dalam menjaga ketertiban umum. Kita mengizinkan kebebasan berkumpul, tetapi bukan tindakan yang berlebihan," katanya.