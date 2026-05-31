Eks Menhan Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia militer. Mantan Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada hari ini.

Kabar duka dibenarkan Karo Infohan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait.

“Benar, kami mendapat informasi berita duka cita bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” kata Rico saat dihubungi, Minggu (31/5/2026).

Rico menjelaskan, Ryamizard tutup usia pada pukul 14.03 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD).

Sementara itu, dari pesan duka yang diterima iNews Media Group, Ryamizard Ryacudu tutup usia di usia ke-76 tahun. Saat ini, jenazah dalam proses menuju pemulasaran di RSPAD.

(Arief Setyadi )

