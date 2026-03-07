Vidi Aldiano Meninggal di Bulan Ramadhan, Melly Goeslaw: Insya Allah Surga Tempatmu

JAKARTA – Rasa duka atas kepergian Vidi Aldiano diungkapkan sejumlah artis dan penyanyi. Salah satunya, musisi Melly Goeslaw, yang berdoa agar Vidi ditempatkan di surga.

Hal itu diutarakan Melly melalui akun Instagram pribadinya, @melly_goeslaw. Dalam postingan foto Vidi, Melly mengucapkan duka cita mendalam.

"Innalillahi wainailaihi rojiun. Selamat jalan @vidialdiano," tulis Melly dikutip Sabtu (7/3/2026).

Melly menambahkan, kembali ke pangkuan Allah SWT di bulan suci Ramadhan adalah harapan umat Muslim. Vidi pun disebut sebagai hamba yang terpilih.

"Namun kamu terpilih oleh-Nya. Insya Allah Surga tempatmu," ucap Melly.