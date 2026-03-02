Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Mensesneg: Putra Terbaik Bangsa Indonesia

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, pada Senin (2/3/2026).

“Berkaitan dengan informasi berpulangnya Wakil Presiden ke-6 Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, tentunya kita merasakan duka cita yang sangat mendalam,” kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan Try Sutrisno merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan negara. “Beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang telah mengabdikan diri, mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Prasetyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan almarhum agar diampuni segala dosa dan kesalahannya, serta diterima seluruh amal ibadahnya di sisi Allah SWT.

“Tentunya mari kita panjatkan doa supaya beliau diampuni segala dosa dan kesalahan, diterima segala amal perbuatan. Dan apalagi beliau dipanggil menghadap Allah SWT di bulan yang suci, di bulan Ramadhan,” katanya.

Prasetyo pun mengajak generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian yang telah dicontohkan almarhum selama berkiprah di dunia militer maupun saat menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998.

“Dan tentunya marilah kita, generasi muda, generasi penerus untuk meneladani apa yang sudah beliau contohkan kepada kita di dalam memberikan darma bakti terbaik bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.