Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Mensesneg: Putra Terbaik Bangsa Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |11:27 WIB
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Mensesneg: Putra Terbaik Bangsa Indonesia
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, pada Senin (2/3/2026).

“Berkaitan dengan informasi berpulangnya Wakil Presiden ke-6 Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, tentunya kita merasakan duka cita yang sangat mendalam,” kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan Try Sutrisno merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan negara. “Beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang telah mengabdikan diri, mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Prasetyo juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan almarhum agar diampuni segala dosa dan kesalahannya, serta diterima seluruh amal ibadahnya di sisi Allah SWT.

“Tentunya mari kita panjatkan doa supaya beliau diampuni segala dosa dan kesalahan, diterima segala amal perbuatan. Dan apalagi beliau dipanggil menghadap Allah SWT di bulan yang suci, di bulan Ramadhan,” katanya.

Prasetyo pun mengajak generasi muda untuk meneladani semangat pengabdian yang telah dicontohkan almarhum selama berkiprah di dunia militer maupun saat menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 1993–1998.

“Dan tentunya marilah kita, generasi muda, generasi penerus untuk meneladani apa yang sudah beliau contohkan kepada kita di dalam memberikan darma bakti terbaik bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204475/try_sutrisno-YA92_large.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Akan Dimakamkan di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204465/try_sutrisno-QNJP_large.jpg
Jenazah Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Tiba di Rumah Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204458/try_sutrisno-4piB_large.jpg
Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Wafat, Istana: Kita Berduka Cita Sangat Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204455/try_sutrisno-CnRE_large.jpg
Breaking News! Wapres Ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203623/alex_noerdin-S0mh_large.jpg
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200525/pemerintah-DUV8_large.jpg
Gubernur Lemhanas: Agus Widjojo Jenderal TNI Pemberani yang Kritisi Konsep Dwifungsi ABRI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement